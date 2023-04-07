«Лестер» провел переговоры с Джесси Маршем
Экс-тренер «Лидса» Джесси Марш может возглавить «Лестер», сообщает The Athletic.
По информации источника, «Лестер» провел переговоры с 49-летним американцем. Отмечается, что клуб еще не остановился на варианте с приглашением Марша, но он входит в число кандидатов на вакантный пост.
Последним местом работы Марша был «Лидс», который специалист покинул в феврале этого года. Ранее он возглавлял «Лейпциг» и «Зальцбург».
«Лестер» 2 апреля объявил об увольнении Брендана Роджерса с поста главного тренера клуба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|МЮ
|28
|16
|5
|7
|42-37
|53
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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