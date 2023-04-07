«Лестер» провел переговоры с Джесси Маршем

Экс-тренер «Лидса» Джесси Марш может возглавить «Лестер», сообщает The Athletic.

По информации источника, «Лестер» провел переговоры с 49-летним американцем. Отмечается, что клуб еще не остановился на варианте с приглашением Марша, но он входит в число кандидатов на вакантный пост.

Последним местом работы Марша был «Лидс», который специалист покинул в феврале этого года. Ранее он возглавлял «Лейпциг» и «Зальцбург».

«Лестер» 2 апреля объявил об увольнении Брендана Роджерса с поста главного тренера клуба.