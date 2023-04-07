«Челси» рассмотрит возможность назначения Анчелотти, если тренер покинет «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить «Челси», сообщает ESPN.

По данным источника, «синие» рассмотрят возможность назначения 63-летнего специалиста, если он покинет «Реал». Анчелотти признает, что находится под давлением в испанской команде и его позиции окажутся непрочными, если он не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Лондонцы ранее отправили Грэма Поттера в отставку и назначили Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера. Владельцы «Челси» рассматривают несколько кандидатов на роль постоянного тренера, включая Юлиана Нагельсманна, Луиса Энрике и Маурисио Почеттино.

Анчелотти уже тренировал «Челси» с 2009 по 2011 год. Под его руководством клуб выиграл три трофея — АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок страны.

Специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2024.