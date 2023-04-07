Лукаку готов играть в «Челси» при Антонио Конте
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси» в конце сезона, но при условии, что клуб будет возглавлять Антонио Конте.
Сообщалось, что лондонцы хотят пригласить специалиста на пост главного тренера после ухода Грэма Поттера. На данный момент команду тренирует Фрэнк Лэмпард.
Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года бельгиец перешел в лондонский клуб за 113 миллионов евро, но не смог оправдать ожидания в первом сезоне. Футболист играл под руководством Конте в «Интере».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|МЮ
|28
|16
|5
|7
|42-37
|53
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5