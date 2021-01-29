«Лестер» не отпустит Чудхури а другой клуб, если не найдет замену

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что полузащитник Хамза Чудхури не покинет клуб, если ему не найдут замену.

«Мы обсуждали будущее Хамзы. Если нам удастся приобрести еще одного полузащитника, то возможно он покинет клуб. В противном случае, Чудхури останется. Мы не хотим терять игроков» — сказал Роджерс на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе 23-летнего англичанина в аренду. Среди претендентов на футболиста назывался «Ньюкасл». В текущем сезоне у Чудхури сыграно только 70 минут в АПЛ.