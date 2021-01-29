Дополнительные замены в АПЛ введут с начала февраля

Руководство английской премьер-лиги в ближайшее время собирается ввести дополнительные замены из-за сотрясений мозга, сообщает Sky Sports.

Пункт о дополнительных заменах будет введен в нынешнем сезоне, начиная с 23-го тура, который стартует 6 февраля. При этом требуется получить разрешение на данное нововведение со стороны IFAB, но ожидается, что оно будет формальностью.

Клубы АПЛ проголосовали за введение дополнительной замены в декабре прошлого года.