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Дополнительные замены в АПЛ введут с начала февраля

18:53
Травма Давида Луиза. Фото Reuters
Травма Давида Луиза. Фото Reuters

Руководство английской премьер-лиги в ближайшее время собирается ввести дополнительные замены из-за сотрясений мозга, сообщает Sky Sports.

Пункт о дополнительных заменах будет введен в нынешнем сезоне, начиная с 23-го тура, который стартует 6 февраля. При этом требуется получить разрешение на данное нововведение со стороны IFAB, но ожидается, что оно будет формальностью.

Клубы АПЛ проголосовали за введение дополнительной замены в декабре прошлого года.

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