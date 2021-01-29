Защитник «Лидса» Льоренте выбыл на месяц
17:54
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сообщил о рецидиве травмы у защитника Диего Льоренте.
«У Диего мышечная травма, он выбыл на три-четыре недели. Мы все стараемся помочь ему, оказываем поодержку», — цитирует Leeds Live Бьелсу.
27-летний испанец был заменен на 10-й минуте матча 20-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).
«Лидс» приобрел Льоренте осенью за 20 миллионов евро у «Реал Сосьедада». В нынешнем сезоне он провел два матча в составе «павлинов» и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.leeds-live.co.uk/sport/leeds-united/marcelo-bielsa-diego-llorente-injury-19726182
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