Защитник «Лидса» Льоренте выбыл на месяц

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сообщил о рецидиве травмы у защитника Диего Льоренте.

«У Диего мышечная травма, он выбыл на три-четыре недели. Мы все стараемся помочь ему, оказываем поодержку», — цитирует Leeds Live Бьелсу.

27-летний испанец был заменен на 10-й минуте матча 20-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

«Лидс» приобрел Льоренте осенью за 20 миллионов евро у «Реал Сосьедада». В нынешнем сезоне он провел два матча в составе «павлинов» и не отличился результативными действиями.