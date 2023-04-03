«Лестер» может пригласить Поттера на пост главного тренера

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Лестер», сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство клуба планирует узнать о планах Поттера после увольнения из лондонской команды. «Лисы» хотели пригасить специалиста еще до того, как он возглавил «Челси». Если «Лестер» сможет остаться в АПЛ по итогам сезона, Поттер будет являться фаворитом на пост главного тренера команды.

Ранее «Лестер» покинул Брендан Роджерс, руководивший командой с 2019 года. Клуб занимает 19-е место в АПЛ, набрав после 28 сыгранных матчей 25 очков.