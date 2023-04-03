Отставка Поттера из «Челси» — рекордная 13-я за сезон в АПЛ
«Челси» уволил главного тренера Грэма Поттера. Эта отставка стала рекордной 13-й в текущем сезоне чемпионата Англии.
Ранее наибольшее количество увольнений было в сезонах -2013/14, 2017/18 и 2021/22. Тогда в отставку ушли 10 специалистов.
«Челси» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
6
|Брайтон
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|
15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|
16
|Лидс
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|
17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
18
|Лестер
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|3 : 3
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 0
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|2 : 0
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|27
|1
|4
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