Гол Бернанду Силвы принес «Манчестер Сити» победу над «Лестером»
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 62-й минуте забил Бернарду Силва. «Сити» набрал девять очков и занимает второе место. У «Лестера» шесть очков и девятая позиция.
В другом матче «Арсенал» обыграл «Норвич» (1:0). У победителей отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
4-й тур
«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Бернарду Силва, 62.
«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор (Эванс, 61), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 73), Мэддисон (Лукман, 73), Варди.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш, Габриэл Жезус (Фернандинью, 84), Торрес (Стерлинг, 64).
Предупреждения: Эрнандес, 26. Ляпорт, 38. Чаглар Сеюнджю, 75.
Судья: Тирни.
11 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
«Арсенал» — «Норвич» — 1:0 (0:0)
Гол: Обамеянг, 66.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу (Партей, 62), Уайт, Эдегор, Мэйтланд-Найлс (Седрик Суариш, 82), Локонга (Смит-Роу, 62), Сака, Обамеянг, Пепе.
«Норвич»: Крул, Хэнли, Ааронс, Уильямс, Омобамиделе, Рупп (Ида, 80), Дауэлл (Кантуэлл, 62), Маклин, Ле Мелу, Пукки, Тзолис (Рашица, 69).
Предупреждения: Ааронс, 42. Хэнли, 48. Партей, 88.
Судья: Оливер.
11 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
«Брентфорд» — «Брайтон» — 0:1 (0:0)
Гол: Троссар, 90.
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Йенсен, 68), Баптист (Оньека, 75), Тони, Канос (Роэрслев Расмуссен, 61), Мбеумо.
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Уэбстер (Модер, 37), Лаллана, Биссума, Кукурелья (Марч, 82), Уэлбек (Макаллистер, 64), Мопей, Троссар.
Предупреждения: Канос, 6. Мбеумо, 17. Велтман, 55. Даффи, 58. Айер, 74.
Судья: Скотт.
11 сентября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:0
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Перро, Салису, Ромеу (Диалло, 53), Уорд-Проуз, Ливраменто, Редмонд, Эль-Юнусси, Армстронг (Бройя, 74), Дженепо.
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Влашич, 62), Боуэн (Ярмоленко, 83).
Предупреждения: Ромеу, 13. Антонио, 71. Стивенс, 71. Райс, 73. Салису, 90+2.
Удаление: Антонио, 90+5.
Судья: Кут.
11 сентября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
«Уотфорд» — «Вулверхэмптон» — 0:2 (0:0)
Голы: Сьерральта, 74 — в свои ворота (0:1). Хван Хи Чхан, 83 (0:2).
«Уотфорд»: Бахманн, Роуз, Трост-Эконг, Сьерральта, Нгакия, Сиссоко, Куцка, Этебо (Сема, 77), Кинг (Кучо Эрнандес, 53), Сарр, Деннис.
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Поденсе, 81), Тринкан (Хван Хи Чхан, 63).
Предупреждения: Этебо, 13. Роуз, 67. Марсал, 68. Деннис, 69. Хименес, 90+2. Килман, 90+5.
Судья: Бэнкес.
11 сентября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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