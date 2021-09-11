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Гол Бернанду Силвы принес «Манчестер Сити» победу над «Лестером»

19:00
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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Бернарду Силва. «Сити» набрал девять очков и занимает второе место. У «Лестера» шесть очков и девятая позиция.

В другом матче «Арсенал» обыграл «Норвич» (1:0). У победителей отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)

Гол: Бернарду Силва, 62.

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор (Эванс, 61), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 73), Мэддисон (Лукман, 73), Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш, Габриэл Жезус (Фернандинью, 84), Торрес (Стерлинг, 64).

Предупреждения: Эрнандес, 26. Ляпорт, 38. Чаглар Сеюнджю, 75.

Судья: Тирни.

11 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Арсенал» — «Норвич» — 1:0 (0:0)

Гол: Обамеянг, 66.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу (Партей, 62), Уайт, Эдегор, Мэйтланд-Найлс (Седрик Суариш, 82), Локонга (Смит-Роу, 62), Сака, Обамеянг, Пепе.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Ааронс, Уильямс, Омобамиделе, Рупп (Ида, 80), Дауэлл (Кантуэлл, 62), Маклин, Ле Мелу, Пукки, Тзолис (Рашица, 69).

Предупреждения: Ааронс, 42. Хэнли, 48. Партей, 88.

Судья: Оливер.

11 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Брентфорд» — «Брайтон» — 0:1 (0:0)

Гол: Троссар, 90.

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Йенсен, 68), Баптист (Оньека, 75), Тони, Канос (Роэрслев Расмуссен, 61), Мбеумо.

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Уэбстер (Модер, 37), Лаллана, Биссума, Кукурелья (Марч, 82), Уэлбек (Макаллистер, 64), Мопей, Троссар.

Предупреждения: Канос, 6. Мбеумо, 17. Велтман, 55. Даффи, 58. Айер, 74.

Судья: Скотт.

11 сентября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:0

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Перро, Салису, Ромеу (Диалло, 53), Уорд-Проуз, Ливраменто, Редмонд, Эль-Юнусси, Армстронг (Бройя, 74), Дженепо.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Влашич, 62), Боуэн (Ярмоленко, 83).

Предупреждения: Ромеу, 13. Антонио, 71. Стивенс, 71. Райс, 73. Салису, 90+2.

Удаление: Антонио, 90+5.

Судья: Кут.

11 сентября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Уотфорд» — «Вулверхэмптон» — 0:2 (0:0)

Голы: Сьерральта, 74 — в свои ворота (0:1). Хван Хи Чхан, 83 (0:2).

«Уотфорд»: Бахманн, Роуз, Трост-Эконг, Сьерральта, Нгакия, Сиссоко, Куцка, Этебо (Сема, 77), Кинг (Кучо Эрнандес, 53), Сарр, Деннис.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Поденсе, 81), Тринкан (Хван Хи Чхан, 63).

Предупреждения: Этебо, 13. Роуз, 67. Марсал, 68. Деннис, 69. Хименес, 90+2. Килман, 90+5.

Судья: Бэнкес.

11 сентября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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