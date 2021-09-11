Владелец «МЮ» впервые за два года посетил «Олд Траффорд» из-за возвращения Роналду
Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер посетил матч 4-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1).
Как сообщает The Sun, 60-летний бизнесмен впервые за два года посетил «Олд Траффорд» из-за форварда Криштиану Роналду, для которого этот матч стал первым после возвращения в английский клуб. В этой встрече нападающий оформил дубль.
Роналду перешел в «МЮ» в конце августа 2021 года из «Ювентуса». Ранее 36-летний португалец уже выступал за английский клуб в период с 2003 по 2009 год.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16111176/man-utd-owner-avram-glazer-cristiano-ronaldo/
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