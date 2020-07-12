«Лестер» готовит предложение по форварду «Реала» Йовичу

«Лестер» заинтересован в трансфере нападающего «Реала» Луке Йовиче, передает Sportsmail. «Лисы» готовят предложение в размере 31 миллиона фунтов.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс хочет приобрести партнера для 33-летнего форварда Джейми Варди. Йович не рассматривается в качестве замены для англичанина.

В текущем сезоне 22-летний серб отыграл 25 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и две результативные передачи.