Лэмпард заявил, что хотел бы оставить Виллиана и Педро в команде

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что хотел бы сохранить в команде футболистов, чьи контракты с лондонским клубом заканчиваются ближайшим летом. Речь о Виллиане, Вилли Кабальеро и Педро.

— Пока неясно, когда нам разрешат играть, если вообще разрешат, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — У нас есть сильные футболисты, у которых заканчиваются контракты с клубом. Конечно же, я очень внимательно рассматриваю этот вопрос. Те, у кого заканчивается контракт, здорово послужили клубу, и, очевидно, любят «Челси». Естественно, они будут беспокоиться сами за себя, им нужно будет убедиться, что к следующей предсезонке они будут в полном порядке. Нам надо внимательно присмотреться к этим футболистам, надеюсь, что все сложится хорошо, и они останутся в «Челси». Мне бы хотелось до конца сезона сохранить ту же команду, что начинала его прошлым летом.