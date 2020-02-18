Лэмпард считает, что Магуайра должны были удалить

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ. Специалист обратил внимание на судейство — Энтони Тэйлор отменил два гола лондонцев и не удалил Харри Магуайра после фола на Миши Батшуайи.

— Это не игра на 0:2, — цитирует Лэмпарда BBC. — Есть ощущение дня сурка. Не знаю, сколько было ударов, но их было много. Если не забиваем, то сложно выигрывать матчи. Это была тяжелая ночь для Батшуайи, нападающих судят по голам, это факт. Мы не можем полагаться на Тэмми Абрахама весь сезон.

Магуайра нужно было удалить, это ясно, и, очевидно, отразилось на игре. Аспиликуэту толкают, это должен был быть пенальти. Жиру был на ноготь в офсайде, это понимаю, такое правило. Не понимаю, почему они не смотрят на монитор. Его надо использовать.