Кулушевски второй год подряд выиграл «Золотой мяч Швеции»

Полузащитник Деян Кулушевски по итогам 2023 года выиграл шведский «Золотой мяч». 23-летний швед второй раз подряд признан лучшим футболистом своей страны.

Действующий контракт Кулушевски рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В этом сезоне шведский полузащитник забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах во всех турнирах.