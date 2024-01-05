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Судейство

Сегодня, 03:22

Игрок «Эвертона» удален ошибочно. В Англии снова недовольны работой ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Доминик Калверт-Льюин и Шеймус Коулман.
Фото Reuters
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На 79-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон» (0:0) арбитр Крис Кавана после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи показал красную карточку Доминику Калверт-Льюину. Так судья в итоге оценил действия нападающего гостей, который сфолил в борьбе с Натаниэлом Клайном.

В Англии данный вердикт, вынесенный с помощью ВАР, снова вызвал непонимание и недоумение. Да, Калверт-Льюин сыграл безрассудно, но за это наказывают предупреждением. Да, он пошел шипами в соперника, но удара как такового не произошло. Он не был ни сильным, ни акцентированным — шипы скользнули по ноге Клайна.

Судейские и футбольные эксперты в замешательстве и не понимают, почему видеоассистенты решили вмешаться, и почему сам Кавана так поступил, достав красную карточку.

У «Эвертона» есть возможность защитить своего футболиста, обжаловав вердикт судьи, и есть шансы, что решение будет признано ошибочным. В противном случае игроку придется пропустить несколько матчей.

4 января. Кристал Пэлас&nbsp;&mdash; Эвертон. «Кристал Пэлас» и «Эвертон» не забили голов в матче Кубка Англии

Футбол
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
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Эвертон – Астон Вилла
 - : -
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МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
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