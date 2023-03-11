Кулибали: «Важно показать, что мы вместе с тренером»

Кулибали рассказал о том, как стоит относиться к критике

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о своем отношении к критике. Футболист считает, что главное в команде — это поддержка.

«Важно показать, что мы вместе с тренером. Самое главное — поддерживать тренера и клуб, так как эта команда многого заслуживает. «Челси» — клуб, который привык побеждать, и сейчас мы должны продолжать показывать хорошие результаты», — цитирует Кулибали официальный сайт клуба.

«Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.