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Кто лучшие футболисты всех времен по версии ван Перси? Рассказывает сам футболист

18:34
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Экс-нападающий «Арсенала» Робин ван Перси, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter, рассказал, кто по его мнению входит в пятерку лучших футболистов всех времен.

— Кройф, Марадона, Зидан, Месси, Роналдо и Криштиану Роналду, — написал ван Перси.

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