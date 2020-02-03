Кто лучшие футболисты всех времен по версии ван Перси? Рассказывает сам футболист
18:34
Экс-нападающий «Арсенала» Робин ван Перси, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter, рассказал, кто по его мнению входит в пятерку лучших футболистов всех времен.
— Кройф, Марадона, Зидан, Месси, Роналдо и Криштиану Роналду, — написал ван Перси.
Cruyff, Maradona, Zidane, Messi and (both) Ronaldo's ? https://t.co/7LVT13dQo9— Robin van Persie (@Persie_Official) February 3, 2020
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