Криштиану Роналду может перейти в «Марсель»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Никколо Чеккарини.

По информации источника, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш контактировал с руководством французского клуба по поводу возможного трансфера.

Вчера, 19 августа сообщалось, что Роналду недоволен работой нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, однако готов остаться в команде. Появлялась информация о том, что дортмундская «Боруссия» осталась единственным претендентом на форварда, однако в немецком клубе заявили, что не собираются покупать игрока.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.