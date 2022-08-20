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Сегодня, 16:11

Криштиану Роналду может перейти в «Марсель»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Никколо Чеккарини.

По информации источника, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш контактировал с руководством французского клуба по поводу возможного трансфера.

Вчера, 19 августа сообщалось, что Роналду недоволен работой нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, однако готов остаться в команде. Появлялась информация о том, что дортмундская «Боруссия» осталась единственным претендентом на форварда, однако в немецком клубе заявили, что не собираются покупать игрока.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
4
1
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
4
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
7
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
8
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
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Морено Родриго

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

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И К Ж
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

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Рис Джеймс

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Дэнни Ингс

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