Каземиро трогательно попрощался с «Реалом»

Полузащитник Каземиро трогательно попрощался с «Реалом». Вчера, 19 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 30-летнего бразильца.

«Я прошел невероятный путь, о котором мог только мечтать. Надеюсь однажды вернуться в место, ставшее моим домом. Даже тысячи жизней мне не хватит, чтобы отблагодарить «Реал» и фанатов клуба за то, что они дали мне. Навсегда... Hala Madrid!» — написал Каземиро на своей странице в Twitter.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за трансфер бразильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.