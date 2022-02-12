Общество по защите животных опровергло информацию о денежном взносе от «Вест Хэма»

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения опровергло информацию о взносе от «Вест Хэма»

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опровергло информацию о денежном взносе от «Вест Хэма».

«Планов об организации образовательных курсов по заботе о животных нет, — говорится в заявлении RSPCA. — Нам не предлагали денежные взносы, мы не принимали их. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы наши опытные офицеры провели полное и тщательное расследование».

7 февраля в интернете появилось видео, в котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума избивает свою кошку.