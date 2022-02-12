Вице-президент «Вест Хэма» о Зума: «Оштрафовали его на максимально возможную сумму»

Вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэйди высказалась о скандале с защитником Куртом Зума.

«Позвольте мне внести полную ясность — действиям Курта Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, которое получило распространение на этой неделе, была шокирована увиденным, — цитирует Брэйди Daily Mail. — Позиция клуба по этому вопросу была ясна с самого начала. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным. Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму».

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным. Также с Зума прекратил сотрудничество adidas и игрок не получит вызов в сборную Франции на мартовские матчи.