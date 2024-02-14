Гвардиола: «Я уверен, что Клопп немного отдохнет и вернется»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Я почти уверен, что Юрген вернется. Не знаю, когда, это может знать только он сам. Клопп немного отдохнет, расслабится, а после этого задумается над тем, что делать дальше», — приводит This is Anfield слова Гвардиолы.

26 января стало известно, что Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона-2023/24 — спустя 9 лет работы в клубе.

Вместе с мерсисайдцами немец стал чемпионом Англии в сезоне-2019/20 и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.