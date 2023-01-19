Конте высказался о слухах о своей возможной отставке из «Тоттенхэма»

Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает по поводу своего возможного ухода из лондонского клуба.

«Те, кто меня знает, не скажут, что я плохой тренер. Ни один из клубов, в которых я работал, не был недоволен моей приверженностью и тем, что я им дал. Если я ухожу, клуб очень сожалеет об этом, потому что они видят, как я работаю и что делаю», — цитирует Конте Daily Mail.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 33 очка.