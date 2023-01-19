Де Хеа: «Не понимаю, почему «Арсенал» не играет. Мы провели дополнительную игру, пока они отдыхали»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа недоволен расписанием матчей в чемпионате Англии.

«Я не понимаю, почему «Арсенал» не играет. Мы провели дополнительную игру перед встречей с ними, пока они отдыхали», — заявил в интервью Sky.

18 января «красные дьяволы» сыграли против «Кристал Пэлас» (1:1), а уже в воскресенье встетятся с «Арсеналом». «Канониры» провели свой предыдущий матч 15 января с «Тоттенхэмом» (2:0).