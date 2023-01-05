Конте: «Кейн побьет все возможные рекорды по голам»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о результативности нападающего своей команды Гарри Кейна.
Английский форвард в матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» оформил дубль и побил рекорд экс-нападающего сборной Англии Алана Ширера по количеству голов в турнире за первые 300 игр — на его счету 198 голов в АПЛ.
«Когда речь идет о Гарри Кейне, мы говорим о нападающем по-настоящему мирового уровня, который побьет все рекорды по голам. Кейн является важным ориентиром для нас на футбольном поле, и дело не только в забитых мячах. Гарри всегда, особенно в трудные моменты, готов бороться и помогать партнерам, готов делать разницу с помощью голов и голевых передач. Он всегда самым лучшим образом встречается с трудностями. Это относится к нынешнему периоду, но так было и перед чемпионатом мира», — приводит слова Конте Goal.
В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|0 : 0
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 4
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 1
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|3 : 0
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|2 : 2
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|1 : 1
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|0 : 4
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2