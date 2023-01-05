Кейн поделился эмоциями от установленного рекорда АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу побитого рекорда Алана Ширера.
«Всегда приятно, когда о тебе говорят в сравнении с такими игроками, как Алан. Я должен продолжать в том же духе», — цитирует BBC Кейна.
29-летний англичанин оформил дубль в матче с «Кристал Пэлас» (4:0) и достиг отметки в 198 забитых голов в АПЛ, побив рекорд Ширера по количеству голов за первые 300 игр. Экс-форвард «Ньюкасла» в своих первых 300 встречах забил 196 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|0 : 0
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 4
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 1
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|3 : 0
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|2 : 2
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|1 : 1
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|0 : 4
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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