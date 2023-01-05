Кейн поделился эмоциями от установленного рекорда АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу побитого рекорда Алана Ширера.

«Всегда приятно, когда о тебе говорят в сравнении с такими игроками, как Алан. Я должен продолжать в том же духе», — цитирует BBC Кейна.

29-летний англичанин оформил дубль в матче с «Кристал Пэлас» (4:0) и достиг отметки в 198 забитых голов в АПЛ, побив рекорд Ширера по количеству голов за первые 300 игр. Экс-форвард «Ньюкасла» в своих первых 300 встречах забил 196 голов.