Конте разочарован поражением от «Саутгемптона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения от «Саутгемптона» (2:3) в 24-м туре чемпионата Англии признался, что расстроен. По его словам, игроки отдали все силы.

«Жаль, что в первом тайме пришлось бороться с соперником, но во втором сыграли хорошо и забили гол. Но в этот момент нужно постараться сохранить результат до конца. У нас были и другие шансы забить. В прошлый раз против «Лестера» мы проигрывали 1:2 и проиграли 2:3, но в этот раз мы вели 2:1 и проиграли 2:3. Впереди долгий путь, и мы должны быть лучше, чтобы контролировать игру в различных ситуациях.

В перерыве говорили, что допустили много ошибок, много раз передачи были небрежными, и сегодня мы рисковали осложнить себе жизнь. Это часть процесса. Нужно попытаться стать лучше. Когда есть небольшое давление, нужно быть более точным в передаче и принятии решений. Игроки сегодня отдали все силы, и поэтому было жалко проиграть. Когда ты отдаешь все и проигрываешь, это нехорошо.

Я очень хорошо знаю, что эта команда молодая, многим игрокам нужно играть, чтобы получить опыт, особенно в этой лиге. Знал, что предстоит проделать большую работу", — цитирует BBC Конте.