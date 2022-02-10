Дешам прокомментировал жесткое обращение Зума со своей кошкой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поведение защитника «Вест Хэма» Курта Зума в отношении своей кошки. Француз с 2015 года играет за сборную.

«Это неприемлемая, невыносимая жестокость без имени», — цитирует F3 Дешама.

7 февраля в интернете появилось видео, на котором француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало животных у футболиста.

«Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов стерлингов. Деньги будут потрачены на помощь животным.