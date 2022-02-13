Конте назвал сложным матч «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.
«Очень сложная игра. Это был один из лучших наших матчей, мы создали много моментов, владели мячом, но тяжело объяснить, почему мы так начали. Сложно прокомментировать эти два гола.
Мы создавали моменты, но в конечном счете вынуждены говорить об очередном поражении. Надо продолжать работать, понимая, что легко не будет. Нужно проделать большой объем работы. Окружающие привыкли к игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но сейчас надо понять, что кое-что изменилось, и надо постараться все выстроить заново», — приводит слова Конте BBC Sport.
«Вулверхэмптон» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 36 баллами находится на восьмой позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|МЮ
|24
|11
|7
|6
|38-32
|40
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|23
|7
|12
|4
|25-23
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|21
|7
|5
|9
|34-39
|26
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|0 : 4
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|0 : 2
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|11
|1
|5