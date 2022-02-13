Конте назвал сложным матч «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Очень сложная игра. Это был один из лучших наших матчей, мы создали много моментов, владели мячом, но тяжело объяснить, почему мы так начали. Сложно прокомментировать эти два гола.

Мы создавали моменты, но в конечном счете вынуждены говорить об очередном поражении. Надо продолжать работать, понимая, что легко не будет. Нужно проделать большой объем работы. Окружающие привыкли к игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но сейчас надо понять, что кое-что изменилось, и надо постараться все выстроить заново», — приводит слова Конте BBC Sport.

«Вулверхэмптон» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 36 баллами находится на восьмой позиции.