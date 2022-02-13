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«Футболки «Ливерпуля» в грязи, но я по-настоящему счастлив». Клопп — о победе над «Бернли»

Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Бернли»
Карен Саркисян
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Идеальный вечер, — приводит слова Клоппа BBC. — Было ветрено, шел дождь. Мы забили после углового, и это, на мой взгляд, был прекрасный гол, ставший возможным в результате контрпрессинга».

Тренер считает, что в прошедшей встрече его команда могла оступиться в любой момент.

«Очень сложно было бороться за верховые мячи, поскольку ветер дул со всех сторон. Но мы скорее играли в этих условиях, чем страдали от них. В большинстве случаев моменты «Бернли» заканчивались офсайдом, но, конечно, и шансы забить у них были. Это умелая команда, но мы хорошо с ней справились», — сказал он.

Также Клопп отметил, что его подопечные должны продолжать усердно работать, несмотря на победу.

«Все в нашей команде любят друг друга и уважают. Футболки «Ливерпуля» в грязи, но я по-настоящему счастлив, потому что знаю, что тут очень тяжело играть. Я полностью удовлетворен», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бернли. Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Фабиньо.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 14 баллами остался на последней позиции.

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24%

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П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

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15%

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Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

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1X

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1.55

П2

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2.55
ФК Бернли
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
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 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
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Эвертон – Лидс
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Норвич – Ман. Сити
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