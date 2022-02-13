Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Идеальный вечер, — приводит слова Клоппа BBC. — Было ветрено, шел дождь. Мы забили после углового, и это, на мой взгляд, был прекрасный гол, ставший возможным в результате контрпрессинга».

Тренер считает, что в прошедшей встрече его команда могла оступиться в любой момент.

«Очень сложно было бороться за верховые мячи, поскольку ветер дул со всех сторон. Но мы скорее играли в этих условиях, чем страдали от них. В большинстве случаев моменты «Бернли» заканчивались офсайдом, но, конечно, и шансы забить у них были. Это умелая команда, но мы хорошо с ней справились», — сказал он.

Также Клопп отметил, что его подопечные должны продолжать усердно работать, несмотря на победу.

«Все в нашей команде любят друг друга и уважают. Футболки «Ливерпуля» в грязи, но я по-настоящему счастлив, потому что знаю, что тут очень тяжело играть. Я полностью удовлетворен», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бернли. Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Фабиньо.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 14 баллами остался на последней позиции.