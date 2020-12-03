Клубы АПЛ не смогут покупать иностранных игроков младше 18 лет из-за Брексита

С 1 января в Англии вступят в силу новые правила трансферного окна, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, сообщает Sky Sports.

Английские клубы больше не смогут покупать иностранных футболистов младше 18 лет. Кроме того, будет установлено еще одно ограничение: клубы смогут подписывать не более трех заграничных игроков младше 21 года в одно трансферное окно.

Также, все иностранные футболисты должны будут иметь определенное количество баллов для получения права на выступление в Великобритании. Эти баллы зарабатываются благодаря выступлениям в составе сборной и зависят от места национальной команды в рейтинге ФИФА.

Отмечается, что правило предусматривает исключение, для этого нужно будет подать апелляцию, по итогам которой футболист, у которого недостаточно баллов, может быть признан игроком «высокого класса» и допущен до выступлений в АПЛ.