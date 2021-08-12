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Клопп заявил о готовности ван Дейка и Гомеза выйти в стартовом составе «Ливерпуля» на игру с «Норвичем»

14:15
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о готовности защитников Виргила ван Дейка и Джо Гомеза выйти в стартовом составе на игру 1-го тура АПЛ против «Норвича».

«Все выглядит так, что они готовы выйти с первых минут. Впрочем, мы в таких ситуациях предпочитаем не спешить. Нужно определиться со стартовым составом. Если я пойму, что они готовы играть 90 минут, то они смогут появиться на поле. Если мне покажется, что нужно будет менять их раньше, то нет смысла выпускать их с самого начала, потому что центральный защитник — это не та позиция, где тебе хочется изменений по ходу игры. При этом, повторюсь, они оба выглядят хорошо», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Ван Дейк и Гомез не появлялись на поле в официальных матчах с осени 2020 года. Оба футболиста восстанавливались от травм колена.

Матч «Норвич» — «Ливерпуль» состоится 14 августа, начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/440572-jurgen-klopp-on-virgil-van-dijk-joe-gomez-and-norwich-selection-plans

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Иван Торопцев все материалы автора

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