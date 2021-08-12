Клопп заявил, что «Ливерпулю» не нужны новые приобретения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не видит смысла в покупке новых футболистов.

«Сейчас лето, открыто трансферное окно, все ожидают, что мы кого-то подпишем. Посмотрим, как все сложится, но давайте пройдемся по составу. Нам нужен новый крайний защитник или вратарь? У нас уже есть хорошие футболисты на этих позициях. В полузащите у нас есть опытные Тиагу, Фабиньо, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен и Кейта, а также молодые Эллиотт и Джонс. В атаке есть Мане, Фирмино, Салах, Жота, Шакири, Минамино и Ориги. Я определенно забыл еще кого-то.



Если нам нужно купить кого-то, то это значит, что нужно потратить много денег, но в этом нет смысла, потому что у нас уже есть игроки. Да, изменения нужны время от времени, но для этого должно быть определенное окно. Нам не нужно еще больше футболистов. Конечно, случиться может всякое, но сейчас нет смысла увеличивать количество игроков», — приводит TV2 слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице с 69 очками в 38 матчах. Мерсисайдцы откроют сезон-2021/22 матчем против «Норвича», который состоится 14 августа (начало — в 19.30 мск).