Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп заявил, что «Ливерпулю» не нужны новые приобретения

12:23
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не видит смысла в покупке новых футболистов.

«Сейчас лето, открыто трансферное окно, все ожидают, что мы кого-то подпишем. Посмотрим, как все сложится, но давайте пройдемся по составу. Нам нужен новый крайний защитник или вратарь? У нас уже есть хорошие футболисты на этих позициях. В полузащите у нас есть опытные Тиагу, Фабиньо, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен и Кейта, а также молодые Эллиотт и Джонс. В атаке есть Мане, Фирмино, Салах, Жота, Шакири, Минамино и Ориги. Я определенно забыл еще кого-то.

Если нам нужно купить кого-то, то это значит, что нужно потратить много денег, но в этом нет смысла, потому что у нас уже есть игроки. Да, изменения нужны время от времени, но для этого должно быть определенное окно. Нам не нужно еще больше футболистов. Конечно, случиться может всякое, но сейчас нет смысла увеличивать количество игроков», — приводит TV2 слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице с 69 очками в 38 матчах. Мерсисайдцы откроют сезон-2021/22 матчем против «Норвича», который состоится 14 августа (начало — в 19.30 мск).

Дополнительная информация:

https://www.tv2.no/sport/14150054/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украинская легкоатлетка Магучих отреагировала на травлю из-за фотографии с Ласицкене
Женское тело без головы и сердца нашли в московской квартире
Выживший рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
Задержанных после побега из ИВС в Истре узнали по фотороботу
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд