Клопп взял на себя ответственность за «суперстранный» сезон «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудачные результаты команды в текущем сезоне.

«Мне жаль наших фанатов, потому что у них нет того сезона, которого они желали. Но в долгосрочной перспективе они забудут об этом. Мне все равно, что мы делали в прошлом году или в позапрошлом. Я несу 100-процентную ответственность за бардак в этом сезоне. Это действительно не круто.

Недостаток уверенности — это ясно. Игроки мирового уровня выступают на непонятном уровне. Все началось с травм и раннего возвращения игроков, и в этом сезоне мы так и не успокоились. Мы должны пройти через это, и у меня нет с этим проблем. Этот сезон, вероятно, не будет связан с яркими моментами, но, надеюсь, мы сможем многому научиться и использовать полученный опыт в следующем году. Но мы должны бороться с этим, и это тяжело. Если бы все было легко, мне бы не платили столько денег за это. Это суперстранный сезон для нас», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 28 матчах.