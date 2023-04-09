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Сегодня, 18:08

Клопп взял на себя ответственность за «суперстранный» сезон «Ливерпуля»

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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудачные результаты команды в текущем сезоне.

«Мне жаль наших фанатов, потому что у них нет того сезона, которого они желали. Но в долгосрочной перспективе они забудут об этом. Мне все равно, что мы делали в прошлом году или в позапрошлом. Я несу 100-процентную ответственность за бардак в этом сезоне. Это действительно не круто.
Недостаток уверенности — это ясно. Игроки мирового уровня выступают на непонятном уровне. Все началось с травм и раннего возвращения игроков, и в этом сезоне мы так и не успокоились. Мы должны пройти через это, и у меня нет с этим проблем. Этот сезон, вероятно, не будет связан с яркими моментами, но, надеюсь, мы сможем многому научиться и использовать полученный опыт в следующем году. Но мы должны бороться с этим, и это тяжело. Если бы все было легко, мне бы не платили столько денег за это. Это суперстранный сезон для нас», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 28 матчах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Неделя

«Кристал Пэлас» разгромил «Лидс» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 4
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 1 : 5
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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