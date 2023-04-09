«Ливерпуль» ушел от поражения в игре с «Арсеналом» благодаря голу Фирмино на 87-й минуте

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в выездном матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Счет в матче открыл форвард «канониров» Габриэль Мартинелли, забив на 8-й минуте матча. Затем преимущество своей команды удвоил Габриэл Жезус.

На 42-й минуте матча форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол, отыграв один мяч.

На 52-й минуте встречи египтянин не смогу реализовать 11-метровый удар.

На 87-й минуте матча нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино с передачи защитника Трента Александра-Арнольда забил гол, который спас его команду от поражения.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.