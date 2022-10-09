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9 октября, 21:58

Клопп о травме Луиса Диаса: «У него что-то с коленом, выглядит не очень хорошо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего Луиса Диаса, которую футболист получил в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:3).

Колумбиец заработал повреждение в конце первого тайма и был заменен на 42-й минуте.

«У него что-то с коленом, выглядит не очень хорошо. У Трента Александр-Арнолда тоже неприятное повреждение, травма голеностопа», — приводит BBC слова Клоппа.

Также немецкий специалист добавил, что полузащитник Артур Мело выбыл на срок от 3 до 4 месяцев.

В сезоне-2022/23 Луис Диас забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за «Ливерпуль».

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
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 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
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 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
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 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
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 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
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 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
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 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
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 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
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 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
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 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
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 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
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20
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
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