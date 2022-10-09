Клопп о травме Луиса Диаса: «У него что-то с коленом, выглядит не очень хорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего Луиса Диаса, которую футболист получил в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:3).

Колумбиец заработал повреждение в конце первого тайма и был заменен на 42-й минуте.

«У него что-то с коленом, выглядит не очень хорошо. У Трента Александр-Арнолда тоже неприятное повреждение, травма голеностопа», — приводит BBC слова Клоппа.

Также немецкий специалист добавил, что полузащитник Артур Мело выбыл на срок от 3 до 4 месяцев.

В сезоне-2022/23 Луис Диас забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за «Ливерпуль».