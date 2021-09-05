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Клопп снова сообщил о желании взять паузу на год после окончания контракта с «Ливерпулем»

12:39
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова сообщил о желании взять паузу в работе на год после окончания контракта с клубом.

«Когда мой контракт с клубом закончится, когда бы это не случилось, хочу сначала вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.

Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу. У меня отличная работа, я люблю ее. Но проблема в том, что она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться», — цитирует Клоппа RTL.

Действующий контракт немца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. После трех туров АПЛ команда занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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