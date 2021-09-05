Чичарито признался, что страдал от глубокой депрессии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) рассказал о психологических проблемах, с которыми он столкнулся в прошлом году.

Форвард на данный момент играет за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Сейчас у меня все хорошо, я счастлив. Рад тому, где я нахожусь. Прошлый год был очень сложным для меня. Я страдал от глубокой депрессии. У меня умер дедушка, а потом в моей жизни возникли ситуации, с которыми нужно было как-то справляться, поэтому я оказался в плохом состоянии.

Затем я перестал чувствовать себя жертвой, взял ответственность за себя, за свою жизнь, принял некоторые решения и просто решил жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, — играть в футбол», — цитирует Эрнандеса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата MLS 33-летний футболист забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах.