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Трент Александр-Арнолд назвал Рахима Стерлинга кумиром

13:24
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Защитник Трент Александр-Арнолд высказался о партнере по сборной Англии Рахиме Стерлинге.

«Чудесно видеть то, как Рахим превратился из мальчика в мужчину. Стерлинг — кумир для всех в нашей стране. И для меня, однозначно. Рахим превратил себя в игрока мирового уровня, это потрясающий человек», — приводит слова Трента The Guardian.

В сезоне-2021/22 26-летний Стерлинг провел 3 матча за «Манчестер Сити» и забил 1 гол. Также он забил один мяч за сборную в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Венгрии (4:0).

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/sep/04/trent-alexander-arnold-to-see-the-whole-country-get-behind-england-was-moving

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Екатерина Савостина все материалы автора

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