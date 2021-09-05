Трент Александр-Арнолд назвал Рахима Стерлинга кумиром
13:24
Защитник Трент Александр-Арнолд высказался о партнере по сборной Англии Рахиме Стерлинге.
«Чудесно видеть то, как Рахим превратился из мальчика в мужчину. Стерлинг — кумир для всех в нашей стране. И для меня, однозначно. Рахим превратил себя в игрока мирового уровня, это потрясающий человек», — приводит слова Трента The Guardian.
В сезоне-2021/22 26-летний Стерлинг провел 3 матча за «Манчестер Сити» и забил 1 гол. Также он забил один мяч за сборную в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Венгрии (4:0).
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/sep/04/trent-alexander-arnold-to-see-the-whole-country-get-behind-england-was-moving
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