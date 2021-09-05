Трент Александр-Арнолд назвал Рахима Стерлинга кумиром

Защитник Трент Александр-Арнолд высказался о партнере по сборной Англии Рахиме Стерлинге.

«Чудесно видеть то, как Рахим превратился из мальчика в мужчину. Стерлинг — кумир для всех в нашей стране. И для меня, однозначно. Рахим превратил себя в игрока мирового уровня, это потрясающий человек», — приводит слова Трента The Guardian.

В сезоне-2021/22 26-летний Стерлинг провел 3 матча за «Манчестер Сити» и забил 1 гол. Также он забил один мяч за сборную в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Венгрии (4:0).