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Клопп рассказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере

13:45
Юрген Клопп. Фото Reuters
Юрген Клопп. Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sport Buzzer сообщил, что после завершения действующего контракта с клубом возьмет годичную паузу.

«Я сделаю перерыв на год и задам себе вопрос: «Скучаю ли я по футболу?» Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончился.

Если однажды я перестану тренировать, то по одному не буду скучать точно: зверское напряжение непосредственно перед игрой", — сказал Клопп.

Контракт 53-летнего немецкого специалиста с «Ливерпулем» действует до июля 2024 года. В минувшем сезоне мерсисайдцы стали чемпионами Англии спустя 30 лет. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» завоевал кубок Лиги чемпионов.

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