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Клопп прокомментировал возвращение ван Дейка после тяжелой травмы

15:26
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возвращении защитника Виргила ван Дейка после травмы. Футболист принял участие в матче первого тура АПЛ против «Норвича» (3:0).

«Я не был удивлен — у него было четыре с половиной недели до начала сезона. Он играл так же, как и тренировался, поэтому мы очень рады его возвращению», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел за мерсисайдцев восемь матчей и забил один гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена в матче с «Эвертоном». 13 августа голландец продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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