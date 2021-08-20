Клопп прокомментировал возвращение ван Дейка после тяжелой травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возвращении защитника Виргила ван Дейка после травмы. Футболист принял участие в матче первого тура АПЛ против «Норвича» (3:0).

«Я не был удивлен — у него было четыре с половиной недели до начала сезона. Он играл так же, как и тренировался, поэтому мы очень рады его возвращению», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел за мерсисайдцев восемь матчей и забил один гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена в матче с «Эвертоном». 13 августа голландец продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.