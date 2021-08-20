«Челси» рассматривает кандидатуру полузащитника «Атлетико» Сауля для покупки

«Челси» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Журналист пишет, что руководство «синих» в ближайшее время определится с тем, нужен ли 26-летний футболист команде. На данный момент клуб сфокусирован на трансфере защитника «Севильи» Жюля Кунде.

В прошлом сезоне ла лиги Сауль провел 41 игру в «Атлетико», отметившись 2 голами и 1 ассистом.