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«Челси» рассматривает кандидатуру полузащитника «Атлетико» Сауля для покупки

15:41
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«Челси» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Журналист пишет, что руководство «синих» в ближайшее время определится с тем, нужен ли 26-летний футболист команде. На данный момент клуб сфокусирован на трансфере защитника «Севильи» Жюля Кунде.

В прошлом сезоне ла лиги Сауль провел 41 игру в «Атлетико», отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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