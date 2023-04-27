Клопп: «Мне понравился футбол, в который сейчас играет «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в 33-м туре чемпионата Англии.

«Мне понравился первый тайм, мы играли очень хорошо, контролировали игру, а затем пропустили. Но мы продолжали играть, забили невероятный гол, давили и забили во втором тайме. Возможно, парни снова встали на ноги, и мне понравился футбол, в который мы играли. Первый тайм был лучшим за последние годы, сыграли убедительно. В этом сезоне у нас были игры, в которых люди могли нас не узнать, но сегодня мы показали, что все еще в нас есть, и я доволен этим», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Вест Хэм» идет на 14-й строчке — 34 очка.