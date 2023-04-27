Виейра: «Сити» дал понять «Арсеналу», что ему еще далеко»

Экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я ожидал, что «Арсенал» будет создавать проблемы «Сити» немного больше. Это было сильное заявление от «Сити» о том, что вам еще далеко до нас. Это было сильное выступление и «Сити» показал, что собирается продолжать побеждать», — цитирует BBC Виейра.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.