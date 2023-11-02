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Сегодня, 06:55

Клопп назвал матч с «Борнмутом» лучшей кубковой игрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о мачте с «Борнмутом» (2:1) в 1/8 финала кубка английской лиги.

«Это лучший, самый лучший кубковый матч. Все дело в победе, все дело в том, чтобы пройти до конца. Сегодня были хорошие моменты, я не должен говорить об обстоятельствах, потому что вы сами это видели. Это было действительно сложно для обеих команд. В первом тайме мы могли забить больше голов, но не сделали этого. Второй тайм очевидно, мы поняли, что было бы неплохо забить больше голов, потому что во ветер снова изменил ход игры. Мы забили наш второй гол, замечательный гол, а затем мы очень упорно боролись. Обе команды хотели победить, но я видел и свою команду — как сильно мы этого хотели, и я действительно рад этому. Это был лучший матч кубка при странных, непривычных обстоятельствах», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В 1/4 финала кубка «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

После 10 матчей «Ливерпуль» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Тоттенхэм» (26 очков).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopps-press-conference-bournemouth-win-nunezs-goal-quansah-and-more
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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«Ньюкасл» сыграет с «Челси» в 1/4 финала Кубка английской лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 - : -
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 - : -
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
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6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 8 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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