Клопп назвал лучшего тренера, против которого играл

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своих коллегах из чемпионата Англии — Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» и Хосепе Гвардьолы из «Манчестер Сити».

— Я очень уважаю их, — цитирует официальный сайт ФИФА немецкого специалиста. — Покеттино добился прекрасных результатов в прошлом сезоне, он был очень хорош. Маурисио шаг за шагом строил эту команду.

Гвардьола? Он выиграл очень много трофеев, посмотрите, как играют его команды. Он невероятен. Скажу честно, что это лучший тренер, против которого я играл.

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