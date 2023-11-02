Клопп комично скорчил гримасу, узнав о разгромном поражении «МЮ» от «Ньюкасла»: «Уууу... Окей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

56-летний специалист посетил пресс-конференцию после победы его команды над «Борнмутом» (2:1) в Кубке английской лиги. В этот момент он увидел на экране телевизора, который висел в зале, счет параллельного матча «МЮ» — «Ньюкасл».

Клопп скорчил гримасу и коротко прокомментировал результат: «Уууу... Окей».