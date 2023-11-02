Тен Хаг обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»: «Спасибо, что поддерживаете нас. Мы этого не заслуживаем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам команды.

«Спасибо, что вы поддерживаете нас. В эти трудные моменты вы все еще поддерживаете нас. Мы не заслуживаем этого в данный момент, потому что не показываем наилучших результатов. Мы стараемся. Но в топ-футболе недостаточно стараться. Мы это знаем. Мы должны делать все лучше и повышать наши стандарты», — приводит слова тен Хага официальный сайт «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги и вылетел из турнира. До этого манкунианцы с тем же счетом проиграли «Манчестер Сити» в матче 10-го тура АПЛ.