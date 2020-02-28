Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей за расизм

22:41
Теги:

Вратарь «Лидса» Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей, а также оштрафован на 60 тысяч фунтов, информирует пресс-служба FA. 33-летний испанец признан виновным в расизме. Кроме того, он должен пройти специальное обучение лицом к лицу.

Касилья оскорбил 20-летнего английского нападающего конголезского происхождения Джонатана Леко, выступающего на правах аренды за «Чарльтон». Права на футболиста принадлежат «Вест Бромвичу».

Инцидент произошел в матче чемпион-лиги 28 сентября 2019 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир