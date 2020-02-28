Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей за расизм

Вратарь «Лидса» Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей, а также оштрафован на 60 тысяч фунтов, информирует пресс-служба FA. 33-летний испанец признан виновным в расизме. Кроме того, он должен пройти специальное обучение лицом к лицу.

Касилья оскорбил 20-летнего английского нападающего конголезского происхождения Джонатана Леко, выступающего на правах аренды за «Чарльтон». Права на футболиста принадлежат «Вест Бромвичу».

Инцидент произошел в матче чемпион-лиги 28 сентября 2019 года.