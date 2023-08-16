Кайседо взял в «Челси» номер легенды клуба Дзолы

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо взял себе 25-й игровой номер в английской команде, сообщает пресс-служба клуба.

Футболку с этим номером у синих никто не носил в течение 20 лет. В последний раз 25-й номер принадлежал легенде «Челси» — итальянскому полузащитнику Джанфранко Дзоле.

Отмечается, что эквадорский футболист получил благословение лично от Дзолы, чтобы присвоить данный номер себе после перехода в клуб.

14 августа «Челси» объявил о подписании контракта с Кайседо. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон. Ранее форвард выступал за «Брайтон», а также на правах аренды за «Беерсхот».